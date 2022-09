Alfonso Signorini annuncia l’ingresso di Pamela Prati e non fa sconti

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 settembre 2022)apre la sfilata dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 concentrandosi su. Perfino al GF VIP PARTY, il talk show only on demand di Mediaset Infinity, i conduttori Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli continuano a citare per tutta la durata della trasmissione il taxi della soubrette sarda. Il conduttore del reality show di Canale 5 ha continuato sulla stessa linea. Infatti, hatodell’ex primadonna del Bagaglino con una clip impietosa che mostra tutte le problematiche didurante la sua permanenza nel reality. Per non farci mancare nulla, fa arrivare il taxi della futura vippona, ma senza di lei! Escono dal mezzo solo le valigie e un casco per capelli. Quando arriverà? ...