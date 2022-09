Alessandro Cattelan sfida sé stesso su Rai2: “Quando si prova a fare cose nuove, ci sta anche sbagliare. Per me è un nuovo inizio, dopo aver seminato per dieci anni” (Di martedì 20 settembre 2022) Una sfida contro sé stesso. Senza paura di sbagliare, dritto verso la meta. Alessandro Cattelan, dopo la non esaltante esperienza sulla prima Rete Rai con lo show ‘Da Grande’ e il successo con la co-conduzione di Eurovision Song Contest 2022, torna con un nuovo progetto: “Stasera c’è Cattelan”. Ancora più ambizioso. Il conduttore, infatti, animerà la seconda serata di Rai2. Una sfida nella sfida che consiste anzitutto nel rianimare una Rete, che sta tentando si risollevare la china, dopo ultimi anni non esaltanti. Il late show di Cattelan arriva sull’onda lunga del successo del Tim Summer Hits su Rai2. che ha smosso un po’ le acque – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Unacontro sé. Senza paura di, dritto verso la meta.la non esaltante esperienza sulla prima Rete Rai con lo show ‘Da Grande’ e il successo con la co-conduzione di Eurovision Song Contest 2022, torna con unprogetto: “Stasera c’è”. Ancora più ambizioso. Il conduttore, infatti, animerà la seconda serata di. Unanellache consiste anzitutto nel rianimare una Rete, che sta tentando si risollevare la china,ultiminon esaltanti. Il late show diarriva sull’onda lunga del successo del Tim Summer Hits su. che ha smosso un po’ le acque – ...

infoitcultura : Alessandro Cattelan debutta in teatro inscenando il suo funerale in 'Salutava sempre' - redazionerumors : Dopo l'esordio in #Rai con #DaGrande, #AlessandroCattelan si tuffa in una nuova avventura televisiva con il suo for… - SkyTG24 : Alessandro Cattelan debutta in teatro inscenando il suo funerale in 'Salutava sempre' - latarma : RT @atleticaitalia: ?? ?? ?????? ??’??`… ????????????! Il pesista azzurro per il… ???????????? del nuovo show di Alessandro Cattelan @alecattelan da stasera… - Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: ?? ?? ?????? ??’??`… ????????????! Il pesista azzurro per il… ???????????? del nuovo show di Alessandro Cattelan @alecattelan da stasera… -