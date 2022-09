Ultime Notizie – Juve, Moggi: “Allegri non verrà esonerato” (Di lunedì 19 settembre 2022) La Juventus non manderà via Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese ha le carte in regola per risollevare la formazione bianconera, in crisi di gioco e di risultati. Ne è convinto Luciano Moggi, ex dg della Vecchia Signora, che non crede alle voci relative all’esonero del tecnico e all’arrivo di Paolo Montero, attuale allenatore dell’Under 19. “Non c’è dubbio che Montero sia un grande tecnico. Ha conoscenze tecniche, carisma, carattere e potrebbe fare bene. Montero resterà comunque all’Under 19 perché Allegri non verrà esonerato”, dice Moggi. “Max è un allenatore esperto e magari riuscirà a invertire la rotta. Se tiene dura il prossimo mese, poi a gennaio dopo il mondiale inizierà un’altra stagione e può cambiare tutto”, aggiunge l’ex dg della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Lantus non manderà via Massimiliano. L’allenatore livornese ha le carte in regola per risollevare la formazione bianconera, in crisi di gioco e di risultati. Ne è convinto Luciano, ex dg della Vecchia Signora, che non crede alle voci relative all’esonero del tecnico e all’arrivo di Paolo Montero, attuale allenatore dell’Under 19. “Non c’è dubbio che Montero sia un grande tecnico. Ha conoscenze tecniche, carisma, carattere e potrebbe fare bene. Montero resterà comunque all’Under 19 perchénon”, dice. “Max è un allenatore esperto e magari riuscirà a invertire la rotta. Se tiene dura il prossimo mese, poi a gennaio dopo il mondiale inizierà un’altra stagione e può cambiare tutto”, aggiunge l’ex dg della ...

