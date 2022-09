Sottil e Palladino, il segreto degli esordienti: cosa manca a Inter e Juve (Di lunedì 19 settembre 2022) L'Udinese non frequentava i piani nobili della Serie A da un decennio. Un arco di tempo che i friulani hanno trascorso in sosta nella parte destra della classifica, mentre diventavano avanguardia per il modo di fare calcio. Allargando i suoi orizzonti in Inghilterra (col Watford) e in Spagna (col Granada, poi venduto), la famiglia Pozzo ha iniziato a scovare calciatori grazie a un'eccellente rete di scouting e a costruirli in casa affidandoli spesso ad allenatori in grado di valorizzarli. L'Udinese che ieri ha travolto l'Inter è figlia di questo metodo. BRIVIDO PLUSVALENZA Un momento di grazia che è un premio a chi non ha venduto sogni ma solide realtà: per dieci anni i friulani sono rimasti fedeli alla dimensione di squadra medio-piccola che lotta per il trofeo della salvezza e il brivido della plusvalenza. Poi qualcosa è cambiato con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) L'Udinese non frequentava i piani nobili della Serie A da un decennio. Un arco di tempo che i friulani hanno trascorso in sosta nella parte destra della classifica, mentre diventavano avanguardia per il modo di fare calcio. Allargando i suoi orizzonti in Inghilterra (col Watford) e in Spagna (col Granada, poi venduto), la famiglia Pozzo ha iniziato a scovare calciatori grazie a un'eccellente rete di scouting e a costruirli in casa affidandoli spesso ad allenatori in grado di valorizzarli. L'Udinese che ieri ha travolto l'è figlia di questo metodo. BRIVIDO PLUSVALENZA Un momento di grazia che è un premio a chi non ha venduto sogni ma solide realtà: per dieci anni i friulani sono rimasti fedeli alla dimensione di squadra medio-piccola che lotta per il trofeo della salvezza e il brivido della plusvalenza. Poi qualè cambiato con la ...

