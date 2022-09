Serie A, i numeri delle 7 giornate: Baschirotto leader di recuperi, Brozovic corre più di tutti (Di lunedì 19 settembre 2022) Quattro anni fa giocava al Vigor Carpaneto in Serie D. Oggi è il leader di una delle statistiche più rilevanti per un difensore. Federico Baschirotto, possente centrale del Lecce, è una delle sorprese di questo avvio di stagione di Serie A. Dopo sette giornate di campionato, il difensore risulta essere il primo per numero di recuperi (da intendere come duelli vinti su palle contese). Alle sue spalle ci sono Okoli (Atalanta, migliore in campo contro la Roma) e Ismajli (Empoli). Ancora più indietro Ibanez (Roma, fresco di convocazione della Nazionale brasiliana), Kim Min-Jae (Napoli) e Toloi (Atalanta). Ancora più sotto un’altra nota lieta di questa stagione: Alessandro Buongiorno del Torino. Due nomi che possono tornare utili anche per la Nazionale di ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Quattro anni fa giocava al Vigor Carpaneto inD. Oggi è ildi unastatistiche più rilevanti per un difensore. Federico, possente centrale del Lecce, è unasorprese di questo avvio di stagione diA. Dopo settedi campionato, il difensore risulta essere il primo per numero di(da intendere come duelli vinti su palle contese). Alle sue spalle ci sono Okoli (Atalanta, migliore in campo contro la Roma) e Ismajli (Empoli). Ancora più indietro Ibanez (Roma, fresco di convocazione della Nazionale brasiliana), Kim Min-Jae (Napoli) e Toloi (Atalanta). Ancora più sotto un’altra nota lieta di questa stagione: Alessandro Buongiorno del Torino. Due nomi che possono tornare utili anche per la Nazionale di ...

