Regno Unito - Il saluto delle Case britanniche alla Regina Elisabetta (Di lunedì 19 settembre 2022) A Londra è arrivata l'ora dell'ultimo saluto a Elisabetta II, il cui rito funebre è stato celebrato nell'abbazia di Westminster. Più di un milione di inglesi è atteso per le strade della metropoli e numerosi sono i leader mondiali presenti, dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Joe Biden, senza dimenticare Emmanuel Macron. Mancherà all'appello Vladimir Putin o, comunque, un rappresentante della Russia: al Cremlino non sono giunti inviti. Sul fronte automotive, nei giorni scorsi non sono mancati i messaggi di cordoglio per la scomparsa della Regina da parte delle Case automobilistiche britanniche. Vediamo quali. Aston Martin. L'Aston Martin è profondamente rattristata per la scomparsa di Sua Maestà la Regina. La Regina ha dedicato ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 settembre 2022) A Londra è arrivata l'ora dell'ultimoII, il cui rito funebre è stato celebrato nell'abbazia di Westminster. Più di un milione di inglesi è atteso per le strade della metropoli e numerosi sono i leader mondiali presenti, dal nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Joe Biden, senza dimenticare Emmanuel Macron. Mancherà all'appello Vladimir Putin o, comunque, un rappresentante della Russia: al Cremlino non sono giunti inviti. Sul fronte automotive, nei giorni scorsi non sono mancati i messaggi di cordoglio per la scomparsa dellada parteautomobilistiche. Vediamo quali. Aston Martin. L'Aston Martin è profondamente rattristata per la scomparsa di Sua Maestà la. Laha dedicato ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - Agenzia_Ansa : Il feretro della regina Elisabetta II è stato portato a spalla da un picchetto d'onore della Royal Guard nell'abbaz… - matteorenzi : Oggi con l’Ambasciatore del Regno Unito a Roma Edward Llewellyn e Massimo Ungaro per firmare il libro delle condogl… - Forchielli : Il partito di Giorgia #Meloni propugnava di uscire dall’euro, definiva la Commissione Europea e la Banca Centrale E… - AnsaLiguria : Regina: Bordighera omaggia Elisabetta II per funerale. Comune issa bandiere Regno Unito, Italia e EU a mezz'asta.… -