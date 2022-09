Putin è il grande assente ai funerali di Elisabetta II (Di lunedì 19 settembre 2022) Nessun invito a esponenti del regime russo per i funerali della regina più il voto favorevole dell’India per far parlare Zelenskyj alle Nazioni Unite. Il capo di stato russo dovrà alzare la posta per uscire dall’impasse. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Nessun invito a esponenti del regime russo per idella regina più il voto favorevole dell’India per far parlare Zelenskyj alle Nazioni Unite. Il capo di stato russo dovrà alzare la posta per uscire dall’impasse. Leggi

bendellavedova : Oggi al Pantheon con @Piu_Europa abbiamo srotolato una grande bandiera europea. Le prossime elezioni saranno una sc… - riotta : Sui soldi di Putin a partiti, movimenti, istituti ricerca, media, intellettuali europei serve grande prudenza, da t… - rulajebreal : La guerra ingiustificata di putin è fallita in tutti i suoi obiettivi strategici. La resistenza e la controffensiva… - Naufraghi_e : Putin: troppo piccolo per il Grande Gioco - bafio8 : @Massimotagliat2 @nakasha7899 Si, la grande famiglia no vax pro putin -