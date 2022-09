Prepararsi all’impensabile | cioè la caduta di Putin Consigli all’Occidente da Londra

Leggi su formiche

(Di lunedì 19 settembre 2022) In questi mesi di conflitto in molti si sono chiesti quanto fosse solido il regime di Vladimir. Che cosa succederebbe se la Russia perdesse la guerra? Se la narrativa che Mosca ha fornito al suo popolo per quasi vent’anni venisse stravolta, l’inquilino del Cremlino rimarrebbe al potere? In tal caso, chi lo sostituirebbe? E ancora, ci sarebbe un movimento popolare di rivolta? O la rimozione disarebbe un’operazione di palazzo? Qualunque cosa succeda, l’Occidente farebbe bene a essere pronto. Questo è il leitmotiv di un articolo di Jack Watling, Senior Research Fellow del Royal United Services Institute di. L’esperto delinea una serie di possibili scenari. Premessa necessaria da fare è che la Federazione Russa è oggi un Paese in cui le agenzie di sicurezza dello Stato sono alquanto pervasive (prova ne sia il fatto che ...