Post Malone cade dal palco | concerto interrotto | infortunio alle costole

(Di lunedì 19 settembre 2022) Fine settimana sfortunato per i concerti americani, se quello di Lady Gaga è statoda madre natura, quello diè finito in anticipo per un. L’artista si stava esibendo all’Enterprise Center di St. Louis e durante Circles è caduto in una buca al centro del. La botta è stata importante, tanto che il cantante non è riuscito a rialzarsi e la musica è stata fermata.è rimasto a terra ed è stato soccorso dalla sicurezza, che l’ha portato nel backstage dove è stato raggiunto dai medici. Lo show è stato, ma dopo circa 20 minuti il rapper è tornato in scena ed ha chiuso ilin fretta con due pezzi, Rockstar e Cooped Up. Su Twitter si parlava dirotte, ...

Nel weekendè stato vittima di uno sfortunato e doloroso episodio. Durante la data di sabato a St. Louis, l'artista si stava esibendo in Circles quando, improvvisamente, è caduto sul palco, ...Impegnato oltreoceano nel tour a supporto del suo più recente album, " Twelve carat toothache " (leggi qui la nostra recensione),si è esibito lo scorso 17 settembre all'Enterprise Center di St. Louis. Durante lo show, però, il rapper di Syracuse è andato incontro a una rovinosa caduta sul palco per cui si è ... Post Malone è caduto sul palco infortunandosi alle costole