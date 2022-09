Podere 676 | il birrificio “bio” di famiglia tra le piante di orzo e luppolo

Avvisatore.It

Il direttore artistico Attilio Berni: "Una esposizione unica al mondo nel suo genere" - Chiusura della kermesse domenica alDue settimane di musica per la seconda edizione del 'Fiumicino Jazz Festival' al Museo del Saxofono . Dopo l'esordio con il duo composto da Stefania Tallini al pianoforte e Franco Piana al ...... in programma per due fine settimana e un ciclo di sei concerti tra il Museo del Saxofono e il Birrificio Agricolo. L'inaugurazione sarà anticipata da una conferenza stampa di ... Birre Bio e a Km0: al Podere 676 di Fiumicino la natura incontra il luppolo Il direttore artistico Attilio Berni: 'Una esposizione unica al mondo nel suo genere' - Chiusura della kermesse domenica al Podere 676 ...(AGR) Seconda e ultima settimana per il Fiumicino Jazz Festival, giunto alla sua seconda edizione in programma tra il Museo del Saxofono e il Birrificio Agricolo Podere 676. Dopo il consenso e la pre ...