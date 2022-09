Napoli, Marino: «Questa squadra può vincere lo scudetto» (Di lunedì 19 settembre 2022) Pierpaolo Marino parla del Napoli come favorita per lo scudetto: «La squadra pratica il più bel calcio del campionato di Serie A» Intervistato da Radio Anch’io Sport, Pierpaolo Marino ha parlato anche del Napoli: a domanda sul fatto che gli azzurri siano dei seri candidati alla vittoria dello scudetto. Di seguito le sue parole. «Sicuramente sì perché la squadra in molte partite pratica il più bel calcio del campionato di Serie A. Questo è merito di un’ottima campagna acquisti e di un’ottima gestione delle risorse tecniche della squadra. Il Napoli è una candidata allo scudetto, quest’anno forse la lotta sarà più accanita, terribile e più con stretto margine di differenza punti rispetto all’anno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Pierpaoloparla delcome favorita per lo: «Lapratica il più bel calcio del campionato di Serie A» Intervistato da Radio Anch’io Sport, Pierpaoloha parlato anche del: a domanda sul fatto che gli azzurri siano dei seri candidati alla vittoria dello. Di seguito le sue parole. «Sicuramente sì perché lain molte partite pratica il più bel calcio del campionato di Serie A. Questo è merito di un’ottima campagna acquisti e di un’ottima gestione delle risorse tecniche della. Ilè una candidata allo, quest’anno forse la lotta sarà più accanita, terribile e più con stretto margine di differenza punti rispetto all’anno ...

