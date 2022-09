Marche, le ricerche dei due dispersi continuano. Dalle squadre a terra ai droni: le forze in campo (Di lunedì 19 settembre 2022) Ancora una notte di ricerche senza esito per le due persone disperse durante l'ondata di maltempo che la notte del 15 settembre ha colpito il Senigalliese, in provincia di Ancona: Mattia, un bambino ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) Ancora una notte disenza esito per le due persone disperse durante l'ondata di maltempo che la notte del 15 settembre ha colpito il Senigalliese, in provincia di Ancona: Mattia, un bambino ...

