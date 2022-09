Juventus, moglie Di Maria: “Chiedere scusa è una virtù per pochi” (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, ha commentato l’espulsione del marito nel finale di primo tempo di Monza-Juventus. Questo il messaggio della donna sul suo profilo Instagram ufficiale: “Sbagliare è un difetto di tutti, accettare l’errore e Chiedere scusa è una virtù di pochi…”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Anche Jorgelina Cardoso,di Angel Di, ha commentato l’espulsione del marito nel finale di primo tempo di Monza-. Questo il messaggio della donna sul suo profilo Instagram ufficiale: “Sbagliare è un difetto di tutti, accettare l’errore eè unadi…”. SportFace.

