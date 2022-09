Johnny Thompson, chi è lo scudiero di Re Carlo III che sta facendo impazzire il web (Di lunedì 19 settembre 2022) Non è passata inosservata agli occhi del genere femminile la nuova guardia reale del neo-sovrano britannico. Nonostante sia sempre alle spalle dei protagonisti in questo momento delicato e solenne, Jonathan ‘ Jhonny’ Thompson ha, in una certa misura, saputo rubare la scena. Leggi anche: Re Carlo III sale al trono, alle 11 l’incoronazione: ecco il programma Chi è la nuova guardia reale del Re Carlo Jonathan, ‘Jhonny’ Thompson è un maggiore del Royal Regiment of Scotland e da diverse estati a questa parte — quest’ultima compresa — ha avuto il compito di organizzare ricevimenti ed onori militari della Regina Elisabetta nel Castello di Balmoral. Con la scomparsa dell’amata sovrana, ora Jhonny è diventato scudiero del Re Carlo III e con gli occhi dei riflettori puntati sul neo-sovrano in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) Non è passata inosservata agli occhi del genere femminile la nuova guardia reale del neo-sovrano britannico. Nonostante sia sempre alle spalle dei protagonisti in questo momento delicato e solenne, Jonathan ‘ Jhonny’ha, in una certa misura, saputo rubare la scena. Leggi anche: ReIII sale al trono, alle 11 l’incoronazione: ecco il programma Chi è la nuova guardia reale del ReJonathan, ‘Jhonny’è un maggiore del Royal Regiment of Scotland e da diverse estati a questa parte — quest’ultima compresa — ha avuto il compito di organizzare ricevimenti ed onori militari della Regina Elisabetta nel Castello di Balmoral. Con la scomparsa dell’amata sovrana, ora Jhonny è diventatodel ReIII e con gli occhi dei riflettori puntati sul neo-sovrano in ...

