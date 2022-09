Il feretro della Regina calato nella cripta reale I corgie fuori dal castello di Windsor | la folla in lacrime Il biglietto di Carlo per la madre | “In ricordo amorevole e devoto”

rtl1025 : ???? Il feretro della regina #ElisabettaII è stato portato all'interno dell'abbazia di #Westminster. Ha così inizio i… - SkyTG24 : Il passaggio del feretro della regina sulla State Gun Carriage della Royal Navy, utilizzata anche per il funerale d… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Un ufficiale di polizia britannico è svenuto durante i funerali di Stato della regina Elisabetta II a Londr… - flowersiall : RT @yleniaindenial1: la Principessa Anna la più iconica di tutte che se ne sbatte dei protocolli ed è l'unica donna a seguire il feretro de… - CordaniTeresa : RT @yleniaindenial1: la Principessa Anna la più iconica di tutte che se ne sbatte dei protocolli ed è l'unica donna a seguire il feretro de… -

Poi ilportato in spalla dagli alti ufficialiMarina in alta uniforme. I placement in chiesa seguono un rigido protocollo. Dietro King Charles siede i l figlio Harry indossa l'abito ...I nipotini C'erano anche i principini e , di 9 e 7 anni, secondo e terza nella linea di successione al trono britannico, fra i componentifamiglia reale che hanno seguito ilnel ...Una lunga giornata per dire addio alla Regina, ore vissute con grande dolore dal figlio Carlo che, sul finale, cede alle lacrime.Con la sepoltura nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor si conclude il cerimoniale per la morte della regina Elisabetta II, la sovrana che ha regnato per 70 anni e che è stata salutata ...