Come recuperare l’astensionismo involontario. Lo spiega un Libro Bianco (chiuso in un cassetto) (Di lunedì 19 settembre 2022) Ad ogni elezione si ripetono sempre i soliti discorsi: “gli astensionisti sono il primo partito”; “cresce la disaffezione per la politica”; “occorre saper parlare ai tanti elettori che hanno smesso di votare” e quant’altro. Così emergono gli appelli al voto in nome della partecipazione e della democrazia. E si ricordano i bei tempi quando ai seggi si recava più del 90% degli elettori. Certo il diritto dell’elettorato attivo e passivo è fondamentale per qualunque ordinamento civile e democratico. E la storia sta lì a dimostrare che i diritti si difendono attraverso il loro esercizio. Il “desencanto” esiste ed è diffuso; ed è determinato da motivi molto precisi quali il tramonto delle ideologie, il diffondersi del virus dell’antipolitica, usato Come “continuazione della politica con altri mezzi”, la scarsa qualità della cosiddetta classe politica, che, per il combinato ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 settembre 2022) Ad ogni elezione si ripetono sempre i soliti discorsi: “gli astensionisti sono il primo partito”; “cresce la disaffezione per la politica”; “occorre saper parlare ai tanti elettori che hanno smesso di votare” e quant’altro. Così emergono gli appelli al voto in nome della partecipazione e della democrazia. E si ricordano i bei tempi quando ai seggi si recava più del 90% degli elettori. Certo il diritto dell’elettorato attivo e passivo è fondamentale per qualunque ordinamento civile e democratico. E la storia sta lì a dimostrare che i diritti si difendono attraverso il loro esercizio. Il “desencanto” esiste ed è diffuso; ed è determinato da motivi molto precisi quali il tramonto delle ideologie, il diffondersi del virus dell’antipolitica, usato“continuazione della politica con altri mezzi”, la scarsa qualità della cosiddetta classe politica, che, per il combinato ...

