Canoa e Kayak, ai Campionati Italiani le Fiamme Azzurre vincono 11 medaglie (Di lunedì 19 settembre 2022) Milano – Ai Campionati Italiani di Canoa e Kayak brillano le Fiamme Azzurre. Gli atleti della Polizia Penitenziaria hanno conquistato sette ori, due argenti e due bronzi. All’Idroscalo di Milano ci sono state le splendide vittorie per le vicecampionesse del mondo under 23 Lucrezia Zironi e Sara Daldoss con l’oro nel K2 1000m in 3’46.75. Di seguito le medaglie vinte Oro k4 500 femm. Zironi, Daldoss, Marigo, Genzo Oro k2 500 femm. Zironi, Daldoss Oro k4 200 femm. Zironi, Daldoss, Genzo, Campana Oro k1 200 femm. Genzo Oro k1 200 masc. Andrea Di Liberto Oro k2 200 femm. Zironi Daldoss Oro K2 500 mixed team Genzo, Di Liberto Argento K1 1000 femm. Meshua Marigo Argento K2 200 femm. Campana, Genzo Bronzo k1 500 femm. Lucrezia Zironi Bronzo K1 500 masc. Andrea Di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 19 settembre 2022) Milano – Aidibrillano le. Gli atleti della Polizia Penitenziaria hanno conquistato sette ori, due argenti e due bronzi. All’Idroscalo di Milano ci sono state le splendide vittorie per le vicecampionesse del mondo under 23 Lucrezia Zironi e Sara Daldoss con l’oro nel K2 1000m in 3’46.75. Di seguito levinte Oro k4 500 femm. Zironi, Daldoss, Marigo, Genzo Oro k2 500 femm. Zironi, Daldoss Oro k4 200 femm. Zironi, Daldoss, Genzo, Campana Oro k1 200 femm. Genzo Oro k1 200 masc. Andrea Di Liberto Oro k2 200 femm. Zironi Daldoss Oro K2 500 mixed team Genzo, Di Liberto Argento K1 1000 femm. Meshua Marigo Argento K2 200 femm. Campana, Genzo Bronzo k1 500 femm. Lucrezia Zironi Bronzo K1 500 masc. Andrea Di ...

