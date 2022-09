Calenda “Nessuno prendere la maggioranza, ma non darò i miei voti al Pd” (Di lunedì 19 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Letta ha fatto la peggiore campagna elettorale nella storia del Pd. Penso che Nessuno prenderà la maggioranza, ma i miei voti al Partito democratico non li dò, perchè il giorno dopo si alleerà con i Cinque stelle”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite del programma “Quarta Repubblica” su Retequattro. Foto: agenziafotogramma.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Letta ha fatto la peggiore campagna elettorale nella storia del Pd. Penso cheprenderà la, ma ial Partito democratico non li dò, perchè il giorno dopo si alleerà con i Cinque stelle”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, ospite del programma “Quarta Repubblica” su Retequattro. Foto: agenziafotogramma.(ITALPRESS).

adrianobiondi : Ieri Calenda a #mezzorainpiu aveva espressamente detto che loro non avrebbero fatto nomi, perché sono garantisti ne… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Calenda “Nessuno prendere la maggioranza, ma non darò i miei voti al Pd” - - Italpress : Calenda “Nessuno prendere la maggioranza, ma non darò i miei voti al Pd” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Calenda “Nessuno prendere la maggioranza, ma non darò i miei voti al Pd” -… - Zonker_H : @semanthide3 Riassumibile nel 'ti aspetto fuori' che ci si diceva a scuola. Spero che in difesa di Calenda nessuno… -