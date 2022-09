Agenzia_Ansa : Nelle scuole Malpighi di Bologna non si usa più il cellulare nelle ore di lezione e a ricreazione. Lo ha deciso la… - orizzontescuola : A scuola senza cellulare, parla una studentessa: “Stacco la testa, mi concentro di più” - L1C1L1C1 : RT @CPF02294951: @graziano_delrio No certo, avete chiuso la gente per 2 anni, impedendogli lavoro, scuola, palestra, autobus se, senza obbl… - NuvolaDiFantozz : @mariamasi14 @AlbertoLetizia2 @manginobrioches @GiorgiaMeloni Senza dimenticare l'imposizione dei numeri arabi a sc… - vicious_fnbr : Mi sono letteralmente dimenticato lo zaino a casa e ora sono a scuola senza zaino... ???? -

Corriere della Sera

...della suasuperiore , dove ha molta influenza e le viene riconosciuto effettivamente un certo potere. Le cose cambiano quando un suo video erotico viene fatto circolare tra gli studenti...contare che, oltre che per i libri, i buoni sconto potranno essere utilizzati anche per la spesa ordinaria , relativa alla 'cancelleria' necessaria per la(quaderni, penne, matite, ... Le sei ore di Greta, a scuola senza cellulare: «In quella bolla mi concentro di più» Bivacchi ad Ancona in via Bramante, in settimana bisognerà sgomberare le "Antognini" per permettere la ripresa dei lavori In settimana riprenderanno i lavori di adeguamento sismico alle scuole Antogni ...Potranno fare lezioni anche senza la loro scuola, da oggi e fino alla sua riapertura, i bambini della primaria “Leonardo da Vinci” di Cellatica, nel Brescia ...