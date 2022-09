Udinese-Inter, Sottil: “Soddisfazione incredibile” (Di domenica 18 settembre 2022) Andrea Sottil nel post partita di Udinese-Inter, match della settima giornata della Serie A L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil, al termine del match vinto per 3 a 1 contro l’Inter, e valevole per la settima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match della Dacia Arena ai microfoni di Sky Sport. “Una Soddisfazione incredibile, il merito va ad un gruppo fantastico che seguo tutti i giorni. Siamo cresciuti come squadra dopo ogni gara. Oggi prestazione encomiabile, molta intensità, grande sacrificio collettivo, squadra corta, molta creazione: un’altra grande vittoria contro una grande squadra”. Convincere Pereyra ad aiutare anche in fase difensiva è stato difficile? “È il nostro capitano, un leader assoluto di questa ... Leggi su intermagazine (Di domenica 18 settembre 2022) Andreanel post partita di, match della settima giornata della Serie A L’allenatore dell’Andrea, al termine del match vinto per 3 a 1 contro l’, e valevole per la settima giornata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match della Dacia Arena ai microfoni di Sky Sport. “Una, il merito va ad un gruppo fantastico che seguo tutti i giorni. Siamo cresciuti come squadra dopo ogni gara. Oggi prestazione encomiabile, molta intensità, grande sacrificio collettivo, squadra corta, molta creazione: un’altra grande vittoria contro una grande squadra”. Convincere Pereyra ad aiutare anche in fase difensiva è stato difficile? “È il nostro capitano, un leader assoluto di questa ...

