Torna la voce su Giulia Stabile incinta ma la neomamma è la Pauselli (Di domenica 18 settembre 2022) Giulia Stabile è incinta? No, si tratta di una fake news che ogni tanto Torna a tenere banco in rete e sui social. C’è confusione quando si parla dell’ex Amici di Maria De Filippi in dolce attesa. Effettivamente si tratta di una ragazza di nome Giulia ma non è la Stabile la Giulia incinta. Giulia Stabile ha vinto Amici nell’edizione numero 20, in onda tra il 2020 e il 2021, dunque non la scorsa ma due edizioni fa. Consegnò la coppa nelle mani di Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione e suo successore sul gradino più alto del podio di Amici. Giulia Stabile ha fatto chiacchierare molto sin dal suo ingresso nella scuola Mediaset, non solo per la sua risata fragorosa e per ... Leggi su optimagazine (Di domenica 18 settembre 2022)? No, si tratta di una fake news che ogni tantoa tenere banco in rete e sui social. C’è confusione quando si parla dell’ex Amici di Maria De Filippi in dolce attesa. Effettivamente si tratta di una ragazza di nomema non è lalaha vinto Amici nell’edizione numero 20, in onda tra il 2020 e il 2021, dunque non la scorsa ma due edizioni fa. Consegnò la coppa nelle mani di Luigi Strangis, vincitore della scorsa edizione e suo successore sul gradino più alto del podio di Amici.ha fatto chiacchierare molto sin dal suo ingresso nella scuola Mediaset, non solo per la sua risata fragorosa e per ...

