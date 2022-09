“Sono in dolce attesa ma mi manca qualcosa”, la lettera aperta a Lorenzo Riccardi (Di domenica 18 settembre 2022) Claudia Dionigi e la dedicò alla suo compagno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto una lettera al compagno su Di Più. La storia d’amore della coppia, sbocciata nello studio di Maria de Filippi tre anni fa, è a buon punto, con la nascita della loro prima figlia a dicembre. Ma in questi bei L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 18 settembre 2022) Claudia Dionigi e la dedicò alla suo compagno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto unaal compagno su Di Più. La storia d’amore della coppia, sbocciata nello studio di Maria de Filippi tre anni fa, è a buon punto, con la nascita della loro prima figlia a dicembre. Ma in questi bei L'articolo proviene da KontroKultura.

Emilystellaemi2 : RT @angyco888: Arrivederci mia dolce mamma, sono certo che prima o poi staremo ancora insieme, nel frattempo ti porterò sempre nel mio cuo… - valeria21602823 : RT @angyco888: Arrivederci mia dolce mamma, sono certo che prima o poi staremo ancora insieme, nel frattempo ti porterò sempre nel mio cuo… - Tina43378323 : RT @aiaggaia: Sei le fondamenta del mio cuore, sei aria per la mia anima. Sei. Ed io sono, in te, sono me. ??Notte dolce s tutti? https://… - laurenhugme_ : RT @buonviaggio_: Perché ho parlato sai, sono stato incompreso Ma avevo un pianoforte come dolce amico - sayusuzuya : mi hanno fatto venir voglia di polpette e non sono io quella in dolce attesa qui in casa -