Sofia Raffaeli entra nella storia: è la prima italiana a vincere un oro nell'all-around (Di domenica 18 settembre 2022) L'azzurra conquista il quarto titolo nel concorso generale in Bulgaria dopo palla, nastro, cerchio e il bronzo alle clavette. Suo anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 Leggi su vanityfair (Di domenica 18 settembre 2022) L'azzurra conquista il quarto titolo nel concorso generale in Bulgaria dopo palla, nastro, cerchio e il bronzo alle clavette. Suo anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024

LiaCapizzi : Et voilà, Sofia Raffaeli vola a Parigi 2024 'È per la mia terra, le Marche. Per tutte le famiglie che stanno soffr… - Eurosport_IT : LA REGINA DELLA GINNASTICA RITMICA ?????? Sofia Raffaeli riscrive la storia: è la prima italiana a conquistare la med… - Eurosport_IT : Sofia Raffaeli ai Mondiali di Ginnastica Ritmica 2022: ?? ALL-AROUND ?? NASTRO ?? CERCHIO ?? PALLA ?? CLAVETTE… - rupigno : RT @viverejesi: Chiaravalle: storico oro mondiale per Sofia Raffaeli nell'all around - PFerrario : SOFIA RAFFAELI È CAMPIONESSA DEL MONDO 2022 -