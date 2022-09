Seversin trama puntata 17 del 19 Settembre 2022

Leggi su mediaturkey

(Di domenica 18 settembre 2022) La verità che Tolga scopre fa capovolgere la sua vita. Asya ha decifrato il segreto degli anni in preda al panico e ha attirato tutte le reazioni. Mentre Tolga cerca di uscire dal vuoto in cui è caduto con questa realtà, sprofonda più in profondità. La fiducia in se stessi di Tolga è infranta. La sua rabbia verso Suzan, L'articolo proviene da MediaTurkey.