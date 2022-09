Serie A Femminile, Milan-Sassuolo 3-1: occasione per Asllani | LIVE News (Di domenica 18 settembre 2022) Il LIVE di Milan-Sassuolo, partita della 3^ giornata della Serie A Femminile. La cronaca del match delle ragazze di Maurizio Ganz Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 settembre 2022) Ildi, partita della 3^ giornata della. La cronaca del match delle ragazze di Maurizio Ganz

FIGCfemminile : ? TOP 1??1?? - 2^ GIORNATA ? ???? #SerieAFemminile @TIM_Official ???? Ecco la formazione ideale a cura di @OptaPaolo.… - ParmaLiveTweet : Serie A femminile, primo successo per il Milan. Samp in extremis sul Como - PassioneMilan3 : ?? Full Time ?? Serie A Femminile ?? Milan-Sassuolo 3-1 ?? #Angelucci, #Grimshaw, #Jane (S), #Mesjasz #ACMilan… - MatrizSport : Fiorentina-Parma 2-1 | La decide Catena e le viola volano in vetta | Serie A Femminile TIM 2022/23… - gaiaitaliacom : La Fiorentina guida la classifica seguita a Inter e Juventus -