“Scusate non mi è mai successo” | Paura per Blanco durante un concerto – VIDEO (Di domenica 18 settembre 2022) Fan preoccupati a Genova per Blanco che ha avuto un malore durante il concerto. Non era mai accaduto al cantante, ma cosa è successo esattamente? Possiamo dire che il 2022 sia assolutamente l’anno di Blanchito Bebe, il sold out immediato di tutte le sue date, infatti, ha sancito il successo del 19enne originario di Calvagese della Riviera, un paesino in provincia di Brescia. Stiamo parlando, infatti, di un ragazzo giovane, ribelle, trasgressivo e anticonformista, ovvero il prototipo perfetto per la generazione Z che si sente rappresentata appieno da Blanco, dai suoi testi e dal suo modo di intrattenere e fare musica. Fonte: Instagram @blanchitobebeIl suo tour, infatti, è una festa, una lunga ora di perdizione alla ricerca degli istinti primordiali che inebriano i ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 settembre 2022) Fan preoccupati a Genova perche ha avuto un maloreil. Non era mai accaduto al cantante, ma cosa èesattamente? Possiamo dire che il 2022 sia assolutamente l’anno di Blanchito Bebe, il sold out immediato di tutte le sue date, infatti, ha sancito ildel 19enne originario di Calvagese della Riviera, un paesino in provincia di Brescia. Stiamo parlando, infatti, di un ragazzo giovane, ribelle, trasgressivo e anticonformista, ovvero il prototipo perfetto per la generazione Z che si sente rappresentata appieno da, dai suoi testi e dal suo modo di intrattenere e fare musica. Fonte: Instagram @blanchitobebeIl suo tour, infatti, è una festa, una lunga ora di perdizione alla ricerca degli istinti primordiali che inebriano i ...

Rinaldi_euro : Scusate, ma l’art.21 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripres… - FiorellaMannoia : @manolo_loop Ma a voi non sembra anacronistico tutto questo e...anche un po' ridicolo nel terzo millennio? Re, Regi… - AleksL74 : RT @kaganovich_77: Non si ride delle disgrazie, mai. Ma come cazzo faccio io, che sapete tutti che testa di minchia sono, a non pensare ch… - AlovesHaz : ma solo a me non sta simpatico scusate #Amici22 - marieleserie : raga ma questo formaggino io non riesco a prenderlo seriamente scusate -