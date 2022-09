Salvini avverte gli alleati: “Uniti ma il programma è sacro” (Di domenica 18 settembre 2022) PONTIDA – La novità è l’abolizione del canone Rai: novanta euro in meno all’anno per le famiglie italiane, “qualcuno potrà mangiare due volte di più”. La sorpresa annunciata è la firma dei sei “sacri impegni” da parte di tutto il gruppo dirigente del partito: su quelli (autonomia regionale, bollette, Fornero e quota 41, stop sbarchi, Flat tax, giustizia giusta) potrà anche saltare il centrodestra, se non saranno rispettati dagli alleati. Matteo Salvini tenta così di risollevare i sondaggi della Lega, dal prato di Pontida dove tutto nacque quasi 40 anni fa e dove, secondo gli organizzatori, oggi si sono ritrovati 100mila militanti. La chiave per tenere insieme le radici del Nord e le ambizioni nazionali è l’Autonomia regionale.Perchè la base storica della Lega non vuole più aspettare, come si incarica di chiarire Luca Zaia che, sul palco con un enorme ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 settembre 2022) PONTIDA – La novità è l’abolizione del canone Rai: novanta euro in meno all’anno per le famiglie italiane, “qualcuno potrà mangiare due volte di più”. La sorpresa annunciata è la firma dei sei “sacri impegni” da parte di tutto il gruppo dirigente del partito: su quelli (autonomia regionale, bollette, Fornero e quota 41, stop sbarchi, Flat tax, giustizia giusta) potrà anche saltare il centrodestra, se non saranno rispettati dagli. Matteotenta così di risollevare i sondaggi della Lega, dal prato di Pontida dove tutto nacque quasi 40 anni fa e dove, secondo gli organizzatori, oggi si sono ritrovati 100mila militanti. La chiave per tenere insieme le radici del Nord e le ambizioni nazionali è l’Autonomia regionale.Perchè la base storica della Lega non vuole più aspettare, come si incarica di chiarire Luca Zaia che, sul palco con un enorme ...

