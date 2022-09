Pd, Boldrini: “Meloni premier? Non è una garanzia per le donne, non si è mai occupata dell’affermazione dei diritti femminili” (Di domenica 18 settembre 2022) “Giorgia Meloni premier? Credo che non sia una garanzia per le donne o del fatto che le condizioni di vita delle donne verranno migliorate. La Meloni non si è mai occupata dell’affermazione dei diritti delle donne, mai di valorizzarle e di abbattere i pregiudizi ai danni delle donne. Credere che questa possa essere una conquista per le donne è un errore, uno specchietto per le allodole“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Rtl 102.5 da Laura Boldrini, candidata per il Pd nel collegio plurinominale Toscana sud, che premette: “Penso che non si possa dire che una donna vale l’altra e che siamo contenti se genericamente una donna vada a Palazzo Chigi. È un discorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) “Giorgia? Credo che non sia unaper leo del fatto che le condizioni di vita delleverranno migliorate. Lanon si è maideidelle, mai di valorizzarle e di abbattere i pregiudizi ai danni delle. Credere che questa possa essere una conquista per leè un errore, uno specchietto per le allodole“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Rtl 102.5 da Laura, candidata per il Pd nel collegio plurinominale Toscana sud, che premette: “Penso che non si possa dire che una donna vale l’altra e che siamo contenti se genericamente una donna vada a Palazzo Chigi. È un discorso ...

