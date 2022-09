Pagelle Udinese Inter | Barella l’unico sufficiente | Deulofeu il migliore – VOTI

(Di domenica 18 settembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:FLOP: Dumfries, Bastoni, Brozovic, de Vrij(3-5-2): Silvestri 6,5; Perez 6,5, Becao 6, Bijol 6,5; Pereyra 6,5 (69? Ehizibue SV), Lovric 6,5 (80? Arslan 6,5), Walace 6, Makengo 6,5 (60? Samardzic 6), Udogie 6;6,5, Beto 6,5 (69? Success 6).(3-5-2): Handanovic 5; Skriniar 5,5, Acerbi 6 (79? de Vrij 4), Bastoni 5 (29? Dimarco 5,5); Dumfries 5,...

Franco93197864 : RT @fcin1908it: Udinese-Inter 3-1, pagelle: De Vrij choc. Peggior Brozovic di sempre. Inzaghi, ma che fai? Gestione senza senso https://t.… - WhyNotZaki : RT @tripalosky99: Pagelle onestissime Udinese Inter Handanovic 5 Skriniar 4,5 Acerbi 6 Bastoni 5 Darmian 5,5 Mhkytarian 6 Brozo 4,5 Barell… - fcin1908it : Udinese-Inter 3-1, pagelle: De Vrij choc. Peggior Brozovic di sempre. Inzaghi, ma che fai? Gestione senza senso - tripalosky99 : Pagelle onestissime Udinese Inter Handanovic 5 Skriniar 4,5 Acerbi 6 Bastoni 5 Darmian 5,5 Mhkytarian 6 Brozo 4,5… - vivoperlinter : #UdineseInter: #deVrij deleterio, #Bastoni impacciato, #Inzaghi in tilt. Le pagelle -

La resistenza di Maldini per non disfare la coppia con De Ketelaere Ledi Sampdoria - Milan:...30 Milan 4 Fine 2Domenica 21 Agosto 2022 - 20:45 Atalanta 1 Fine 1 Milan Sabato 27 Agosto ......15 Iga Swiatek - Ons Jabeur 2 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Atalanta - Cremonese 1 - 1 15:00 Bologna - Fiorentina 2 - 1 15:00 Lecce - Monza 1 - 1 15:00 Sassuolo -1 - 3 18:00 Lazio - Verona 2 - ...Handanovic 6,5: Sulla deviazione di Skriniar può poco e niente, ma su Lovric salva provvisoriamente l'1-1 con una prodezza. Incolpevole anche sul secondo gol friulano. Skriniar 5: La punizione di Pere ...Voti e tabellino di Udinese-Inter. Giornata da dimenticare per Alessandro Bastoni e Mkhitaryan. Grande partita di Pereyra ...