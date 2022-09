Non più solo Ucraina, dove iniziano i combattimenti: la situazione precipita (Di domenica 18 settembre 2022) «Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe». In una intervista Biden si è rivolto direttamente a Putin per chiedergli di non usare armi chimiche o nucleari. «Leggete la nostra dottrina, è tutto scritto là», gli ha risposto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il che non è del tutto una risposta incoraggiante, dal momento che il citato documento prevede, tra l'altro, l'uso di armi nucleari tattiche in caso di aggressione contro la Federazione Russa che metta a repentaglio non solo «l'esistenza» ma anche «la sovranità e l'integrità territoriale dello Stato». E dal momento in cui la Crimea è considerata annessa, una ulteriore spinta offensiva Ucraina non solo su Kherson ma anche oltre potrebbe appunto comportare questa evenienza. LE RAGIONI DELLA CRISI Chiaramente, la Russia si trova con l'acqua alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) «Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe». In una intervista Biden si è rivolto direttamente a Putin per chiedergli di non usare armi chimiche o nucleari. «Leggete la nostra dottrina, è tutto scritto là», gli ha risposto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il che non è del tutto una risposta incoraggiante, dal momento che il citato documento prevede, tra l'altro, l'uso di armi nucleari tattiche in caso di aggressione contro la Federazione Russa che metta a repentaglio non«l'esistenza» ma anche «la sovranità e l'integrità territoriale dello Stato». E dal momento in cui la Crimea è considerata annessa, una ulteriore spinta offensivanonsu Kherson ma anche oltre potrebbe appunto comportare questa evenienza. LE RAGIONI DELLA CRISI Chiaramente, la Russia si trova con l'acqua alla ...

