Milan-Napoli (1-2), Pioli: “Non sono soddisfatto” (Di domenica 18 settembre 2022) L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato del Napoli al termine del match di campionato. Il Diavolo ha subito la scorribanda del club azzurro, si è imposto in casa rossonera con un rigore segnato da Politano e un gol di Simeone. La squadra partenopea mostra i muscoli: con questa prova di forza in casa del Diavolo, i ragazzi di Spalletti conquistano i tre punti necessari per salire in vetta alla classifica. Milan-Napoli, Pioli: “Non dovevamo perdere” L’allenatore rossonero ha parlato così dopo il match contro il Napoli: “Non sono soddisfatto, assolutamente. Non lo devono essere nemmeno i miei giocatori, se la squadra gioca così bene non deve perdere, punto. Può capitare la serata storta, negativa, quando l’avversario fa meglio di ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 18 settembre 2022) L’allenatore delStefanoha parlato delal termine del match di campionato. Il Diavolo ha subito la scorribanda del club azzurro, si è imposto in casa rossonera con un rigore segnato da Politano e un gol di Simeone. La squadra partenopea mostra i muscoli: con questa prova di forza in casa del Diavolo, i ragazzi di Spalletti conquistano i tre punti necessari per salire in vetta alla classifica.: “Non dovevamo perdere” L’allenatore rossonero ha parlato così dopo il match contro il: “Non, assolutamente. Non lo devono essere nemmeno i miei giocatori, se la squadra gioca così bene non deve perdere, punto. Può capitare la serata storta, negativa, quando l’avversario fa meglio di ...

