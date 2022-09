Messa in tv domenica 18 settembre su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per domenica 18 settembre. La celebrazione sarà come di consueto trasMessa in diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa Messa. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa PROGRAMMA canale 5 PROGRAMMA TV2000 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Il programma della Santasu Rai Uno per18. La celebrazione sarà come di consueto trasin diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – SantaPROGRAMMA5 PROGRAMMA TV2000 SportFace.

zazoomblog : Messa in tv oggi domenica 18 settembre 2022: orari canale e diretta streaming (Video) - #Messa #domenica #settembre… - Noninfluente : RT @na36736789: In alcune cose Twitter assomiglia un po' al mio paesello, con moralisti bacchettoni che giudicano tutti. Tanti pettegoli a… - na36736789 : In alcune cose Twitter assomiglia un po' al mio paesello, con moralisti bacchettoni che giudicano tutti. Tanti pett… - nuccia20 : RT @piaiamarco: MESSA 18 SETTEMBRE: XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Per necessità e intenzioni particolari per la messa di domani, commen… - CorriereCitta : #Messa in tv oggi domenica #18settembre 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) -