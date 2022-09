Macchie ostinate? Ti stupirai di quanto sarà facile eliminarle con questa furberia

(Di domenica 18 settembre 2022) Cara amica, hai una guerra attiva con lee ti stai dannando? Se non vogliono andare via dal tuo vestito preferito, abbiamo un trucchetto perfetto. Ognuno ha le sue “rogne”, se quelle del giorno non riguardano colleghi di lavoro o qualsiasi altra faida che procura il nostro immancabile “stress quotidiano”, allora non temere: perché ci L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

INRAN

In cucina, in massimo due o tre passate è riuscito a rimuovere anche lepiù '' che di solito faccio fatica a eliminare con il classico mocio; il tutto senza lasciare aloni o acqua in ...A crearci spesso qualche dubbio è il trattamento della biancheria e di alcunedavvero. Indice dei contenuti Come lavare slip e mutande per toglieredi urina, escrementi e ... Macchie ostinate sulla tovaglia: ecco come eliminarle senza candeggina