L’Occidente | la Cina e la visione globale di Francesco La lettura del prof Giovagnoli

(Di domenica 18 settembre 2022) Il viaggio di papain Kazakistan si è intrecciato più volte con il tema. Il Kazakistan è parte di quell’area centro-asiatica su cui sta crescendo l’influenza cinese a scapito di quella russa. E negli stessi giorni della presenza del Papa, c’è stata qui la visita di Xi Jinping che proprio in Kazakistan, nel 2013, ha lanciato il grande progetto della Belt and Road Iniziative. Era perciò inevitabile che durante questo viaggio il Papa pensasse allae parlasse di. Lo ha fatto già mentre l’aereo lo portava da Roma a Nur Sultan esprimendo ancora una volta il suo desiderio di visitare la. In risposta, la portavoce del ministero degli Esteri cinese ha espresso un cortese apprezzamento ma, almeno apparentemente, non c’ è stato nulla di più. Secondo Reuters, inoltre, la Santa Sede ...

Ventura_Stefano : Russia scaricata da tutti. Cina, India e Turchia prendono le distanze. Giustamente non hanno nessuna intenzione di… - Blackskorpion4 : RT @putino: Durante il viaggio Putin ha incontrato i leader di Cina, Turchia, Iran, India e altri Paesi asiatici, le cui relazioni per la R… - GiambaLibero : L' Occidente IUESSEATO continua a delirare di essere il centro del mondo, e, conseguentemente delira che Russia 147… - GiambaLibero : L' Occidente IUESSEATO e i suoi #pupazziprezzolati continuano a delirare di essere il centro del mondo, e, consegu… - GiambaLibero : L' Occidente IUESSEATO continua a delirare di essere il centro del mondo, e, conseguentemente delira che Russia 147… -

...strumento nella lotta contro la". "Non vivranno per vedere questo! Che gestiscano i loro problemi nel modo che ritengono più giusto", ha scandito Putin, secondo cui il modo in cui...... ma a me preoccupa anche la, che ieri ha incontrato la ... Gli Usa riforniscono'Ucraina con nuove armi: via libera ai terribili ... Gli americani che guidavanooggi hanno una leadership ...