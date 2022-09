LIVE Moto2, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Acosta al comando su Fernandez, quarto posto per Arbolino (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -4 Canet vs Fernandez per la seconda piazza! Acosta, invece, allunga. -5 Fernandez cede! Acosta allunga sul teammate. Terzo posto per Aron Canet che ora prova ad ottenere la seconda posizione. -6 Acosta allunga! Un secondo e due di margine per il #51 della Moto2 su Fernandez. Sembra fatta per il giovane spagnolo. -7 Canet torna al terzo posto e cerca di riavvicinarsi al binomio di testa, attenzione! -7 La classifica aggiornata: 1 51 P. Acosta 25:57.197 2 37 A. Fernandez +0.852 3 40 A. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -4 Canet vsper la seconda piazza!, invece, allunga. -5cede!allunga sul teammate. Terzoper Aron Canet che ora prova ad ottenere la seconda posizione. -6allunga! Un secondo e due di margine per il #51 dellasu. Sembra fatta per il giovane spagnolo. -7 Canet torna al terzoe cerca di riavvicinarsi al binomio di testa, attenzione! -7 La classifica aggiornata: 1 51 P.25:57.197 2 37 A.+0.852 3 40 A. ...

infoitsport : GP Aragon, Moto2: la gara LIVE. In Moto3 vittoria di Guevara, 14° Foggia - SkySportMotoGP : ???? Aragon, è il momento della Moto2 Augusto Fernandez dalla pole IL LIVE ? - OdeonZ__ : GP Aragon, LIVE il sogno rimonta di Bagnaia. Segui MotoGP, Moto2 e Moto3 - corsedimoto : TAKAAKI NAKAGAMI al comando davanti a due Ducati nel warm up ad Aragon. Tempi e cronaca dei turni MotoGP, Moto2 e M… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Aragon 2022 in DIRETTA: Lopez domina la scena lontani gli italiani. Alle 12.20 la gara - #Moto2… -