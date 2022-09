LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: Soares e Buttignon in semifinale nei pesi leggeri! Passano il turno Ruta-Oppo e Mumolo-Rambaldi (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma dei Mondiali di Canottaggio 13.08 La Lituania vince la batteria con il tempo di 06:14.61. In semifinale anche Irlanda, Serbia e Slovacchia. 13.06 La Lituania è in testa davanti a Irlanda e Serbia. 13.03 Questo l’ordine di partenza della seconda batteria: 1 SVK HERHONEK Jakub, KOVACOVIC Ondrej 2 CIV N’ DRI Franck, BOUEHI Riccardo 3 SRB FILIPOVIC Aleksandar, BEDIK Aleksandar 4 IRL PAZZAIA Konan, DOYLE Philip 5 LTU KELMELIS Armandas, NEMERAVICIUS Dovydas 13.00 Secondi gli azzurri con il tempo di 06:23.31! Qualificazione in semifinale insieme ad Australia, Canada e Ungheria. 12.57 Italia appena dietro l’Australia a metà gara. 12.56 Chiude il programma odierno il doppio maschile, nella prima batteria c’è subito la coppia azzurra: 1 CAN ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma deidi13.08 La Lituania vince la batteria con il tempo di 06:14.61. Inanche Irlanda, Serbia e Slovacchia. 13.06 La Lituania è in testa davanti a Irlanda e Serbia. 13.03 Questo l’ordine di partenza della seconda batteria: 1 SVK HERHONEK Jakub, KOVACOVIC Ondrej 2 CIV N’ DRI Franck, BOUEHI Riccardo 3 SRB FILIPOVIC Aleksandar, BEDIK Aleksandar 4 IRL PAZZAIA Konan, DOYLE Philip 5 LTU KELMELIS Armandas, NEMERAVICIUS Dovydas 13.00 Secondi gli azzurri con il tempo di 06:23.31! Qualificazione ininsieme ad Australia, Canada e Ungheria. 12.57 Italia appena dietro l’Australia a metà gara. 12.56 Chiude il programma odierno il doppio maschile, nella prima batteria c’è subito la coppia azzurra: 1 CAN ...

