Italia-Usa | Coppa Davis 2022 | quando i quarti di finale | programma | orari | tv

(Di domenica 18 settembre 2022) L’affronterà gli USA neididella, la massima competizione per Nazionali di tennis giunta alla sua 110ma edizione. Gli azzurri hanno vinto il girone andato in scena a Bologna. A Malaga (Spagna) se la dovranno vedere contro la compagine americana, che sul cemento di Glasgow ha chiuso al secondo posto perdendo a sorpresa contro l’Olanda. Si preannuncia un confronto particolarmente impegnativo per i ragazzi di Filippo Volandri, che comunque partiranno con i favori del pronostico e hanno tutte le carte in regola per farsi strada nel tabellone a eliminazione diretta e inseguire l’Insalatiera. L’tornerà in campo il prossimo 24 novembre. Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e il doppio formato da Fabio Fognini e Simone ...