Giovanni Ciacci: "Il mio manager mi disse di non dire a nessuno che avevo l'HIV" (Di domenica 18 settembre 2022) Primo concorrente uomo a ballare con un altro uomo a Ballando con le Stelle e primo vippone con l'HIV a partecipare al Grande Fratello Vip: Giovanni Ciacci, nel bene o nel male, è pronto a infrangere un altro tabù. Lo farà però grazie esclusivamente ad Alfonso Signorini che è stato il primo a crederci. "Lui è stato il primo a crederci" – ha dichiarato Giovanni Ciacci a Il Corriere della Sera – "Ha cambiato il regolamento per farmi partecipare. Me lo aveva proposto già lo scorso anno, ma sapevo che uno dei requisiti era proprio il test per l'HIV. Quando ne ho parlato con il mio agente di allora è scoppiato lo psicodramma: tutti mi dicevano che non dovevo dire niente a nessuno altrimenti avrei smesso di lavorare". Il lavoro da quel giorno è ...

