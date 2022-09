Fernando Alba e Noemi Smorra in concerto a Hoppio Festival a Roma il 22 settembre (Di domenica 18 settembre 2022) Roma – Fernando Alba e Noemi Smorra saranno in concerto in full band, il prossimo 22 settembre alle ore 21 a Hoppio Festival – Voci dal mondo (Parco del Colle Oppio a via delle Terme di Tito, angolo via Nicola Salvi) a pochi passi dal Colosseo. Un viaggio attraverso le loro più belle canzoni vestite con arrangiamenti folk e brith/pop. Due artisti che hanno scritto tanto e composto insieme, ma in questa occasione condivideranno lo stesso palcoscenico. Ad accompagnarli sul palco Alberto Lattuada al piano e synth, Fernando Pantini alla chitarra elettrica, Fabio Greco alla chitarra acustica, Nicolò Pagani al basso, Matteo Di Francesco alla batteria e special guest Fabrizio De Melis alla viola e ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 settembre 2022)saranno inin full band, il prossimo 22alle ore 21 a– Voci dal mondo (Parco del Colle Oppio a via delle Terme di Tito, angolo via Nicola Salvi) a pochi passi dal Colosseo. Un viaggio attraverso le loro più belle canzoni vestite con arrangiamenti folk e brith/pop. Due artisti che hanno scritto tanto e composto insieme, ma in questa occasione condivideranno lo stesso palcoscenico. Ad accompagnarli sul palco Alberto Lattuada al piano e synth,Pantini alla chitarra elettrica, Fabio Greco alla chitarra acustica, Nicolò Pagani al basso, Matteo Di Francesco alla batteria e special guest Fabrizio De Melis alla viola e ...

