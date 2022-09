Escursionista disperso trovato morto: era un turista di 30 anni (Di domenica 18 settembre 2022) E' stato trovato morto l'Escursionista giapponese di circa 30 anni, che ieri era stato dato per disperso in val Ferret tra il rifugio Bonatti e il rifugio Bertone. L'allarme era scattato ieri sera poco dopo le 20, quando... Leggi su europa.today (Di domenica 18 settembre 2022) E' statol'giapponese di circa 30, che ieri era stato dato perin val Ferret tra il rifugio Bonatti e il rifugio Bertone. L'allarme era scattato ieri sera poco dopo le 20, quando...

