Apple si prende la sua più grande rivincita: Steve Jobs sarebbe stato orgoglioso (Di domenica 18 settembre 2022) L’azienda fondata da Steve Jobs è tornata alla carica con alcuni incredibili aggiornamenti. Curiosi di scoprire quali sono? Con la nuova presentazione della nuova versione beta di iOS 16, sono molte le nuove funzionalità che lasceranno a bocca aperta gli utenti. Foto da CanvaI cambiamenti sono tanti, come per esempio quelli relativi ad app come Mail sono in arrivo. A prescindere, queste funzionalità saranno disponibili su tutti i dispositivi. Ma scopriamo insieme le più importanti caratteristiche della nuova versione. Le nuove funzioni Apple Sta arrivando la versione beta dell’iOS 16 e con lei tutte le nuove funzionalità usufruibili dagli utenti. Foto da CanvaEcco le più importanti che secondo noi vale la pena citare. Vedrete, ne rimarrete a dir poco sbalorditi! Layout di notifica della schermata di blocco Quando ... Leggi su curiosauro (Di domenica 18 settembre 2022) L’azienda fondata daè tornata alla carica con alcuni incredibili aggiornamenti. Curiosi di scoprire quali sono? Con la nuova presentazione della nuova versione beta di iOS 16, sono molte le nuove funzionalità che lasceranno a bocca aperta gli utenti. Foto da CanvaI cambiamenti sono tanti, come per esempio quelli relativi ad app come Mail sono in arrivo. A prescindere, queste funzionalità saranno disponibili su tutti i dispositivi. Ma scopriamo insieme le più importanti caratteristiche della nuova versione. Le nuove funzioniSta arrivando la versione beta dell’iOS 16 e con lei tutte le nuove funzionalità usufruibili dagli utenti. Foto da CanvaEcco le più importanti che secondo noi vale la pena citare. Vedrete, ne rimarrete a dir poco sbalorditi! Layout di notifica della schermata di blocco Quando ...

pieceofgayrbage : Apple Cash è ora disponibile in Italia (?), non so se sia un errore perché non ho provato ad attivarlo dato che c’è… - techprincess_it : Recensione Apple Watch 8: finalmente uno smartwatch che si prende cura del corpo delle donne - OhBryanTiLanci : @juventitudine So che magari non cambia molto e magari lo sai già, ma potresti provare a cercare i voli di sera/not… - S7ILLWI7HJK : apple che mi prende in giro perché mi fa vedere questo ma non posso fare l’aggiornamento - _water_melon01 : Apple infame che prende i miei soldi ma non mette comunque la percentuale della batteria perché ho l'11 #iOS16 #apple -