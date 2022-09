Allegri, tifosi Juve: “Vogliamo l’esonero di quella capra in panchina” (Di domenica 18 settembre 2022) Nuova prestazione deludente, per non dire bruttissima, della Juventus che perde anche contro il Monza e la situazione in panchina di Massimiliano Allegri è sempre più difficile. La situazione non era positiva già prima di scendere in campo, basta vedere la contestazione dei tifosi prima del fischio d’inizio, che è stata sedata da Danilo. Ma dopo la prestazione di questo pomeriggio, mentre si attende di capire se e quali saranno le decisioni della dirigenza per porre argine a questo momento di crisi, sui social è tornato a spopolare #Allegriout NOI JuveNTINI Vogliamo l’esonero DI quella capra IN panchina. ORA PIÙ CHE MAI #AllegriOUT. RIDIAMO DIGNITÁ ALLA JuveNTUS, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 settembre 2022) Nuova prestazione deludente, per non dire bruttissima, dellantus che perde anche contro il Monza e la situazione indi Massimilianoè sempre più difficile. La situazione non era positiva già prima di scendere in campo, basta vedere la contestazione deiprima del fischio d’inizio, che è stata sedata da Danilo. Ma dopo la prestazione di questo pomeriggio, mentre si attende di capire se e quali saranno le decisioni della dirigenza per porre argine a questo momento di crisi, sui social è tornato a spopolare #out NOINTINIDIIN. ORA PIÙ CHE MAI #OUT. RIDIAMO DIGNITÁ ALLANTUS, ...

