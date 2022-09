Addio al manager Stefano Sutter, nacque dopo la morte di Milena (Di domenica 18 settembre 2022) Aveva 49 anni, lascia la moglie Emily e tre figli: Carlotta, Martino e Arturo. I funerali saranno celebrati in Belgio, a Genova prevista una Messa mercoledì prossimo alle 11 nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 18 settembre 2022) Aveva 49 anni, lascia la moglie Emily e tre figli: Carlotta, Martino e Arturo. I funerali saranno celebrati in Belgio, a Genova prevista una Messa mercoledì prossimo alle 11 nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse

TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: #Genova È morto Stefano Sutter, fratello di Milena, la ragazzina che all’inizio degli anni Settanta fu rapita all’uscita d… - ilsecoloxix : #Genova È morto Stefano Sutter, fratello di Milena, la ragazzina che all’inizio degli anni Settanta fu rapita all’u… - sportli26181512 : MotoGP, Suppo: 'Io manager dei piloti? Ci sto pensando'. Poi scherza con Pasini. VIDEO: Livio Suppo, attuale team m… - unamiafantasia : @lacasadiunpoeta così non va per la strada addio marciapiede non posso sceglierne di meno droppaci la tua manager - MissEnzuccia : @fattoquotidiano In commissione il @Mov5Stelle ha votato la norma sugli stipendi dei manager. Farli passare come s… -