GoalItalia : 'Un leader anche se sembra che abbia 12 anni, bravo come su FIFA' Dybala visto da Abraham ?? - angelomangiante : #Abraham + #Dybala. Soprattutto stasera tanto Dybala. La differenza dell'artista. Un esteta del calcio. #EmpoliRoma - angelomangiante : Formazione #Ufficiale #ASRoma ? 3-4-2-1 Rui Patricio ---- Mancini Smalling Ibanez ----- Celik Cristante M… - VoceGiallorossa : ???Abraham: 'Guardo Håland per motivarmi e fare sempre meglio. Mourinho sa parlare con i giocatori. @PauDybala_JR è… - mose_jourinho : RT @Mauritiooo: CdS:' Crisi Roma: Abraham ha detto che Dybala ha il cazzetto di un 12enne!' -

Calciomercato.com

NG MOURINHO 6,5 In vantaggio di un uomo dal quarto d'ora del primo tempo, la Roma impiega un po' a carburare. Forse, come al solito, ha ragione lui.in questa squadra è fondamentale. ...È facile per chiunque giocare con Zaniolo , Pellegrini o, hanno qualità e possono metterti ...è avvisato. Abraham: 'Dybala è un leader. Mourinho mi vuole sempre più forte' Tammy Abraham ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano inglese Daily Mail. Tra i tanti argomenti trattati, non poteva mancare il rapporto con Mourinho e la vita in Italia. L'attaccante giallor ...Dopo sei partite torna il modulo dei sogni estivi, con Pellegrini in mediana. Zalewski carta in più ROMA - Largo ai Quattro Meravigliosi. Dopo sei partite, la Roma può ripartire dal progetto Tottenham ...