LaStampa : Toro beffato, all’ultimo respiro Alvarez regala i tre punti al Sassuolo - sportal_it : Sassuolo corsaro, Toro beffato in extremis - GabrieleBelved6 : @Antooo1906 @radonjismo_ Me lo ricordo benissimo, tipo 'Toro beffato, Rog alla Samp' oppure 'Toro beffato, *nome di… - Antooo1906 : @GabrieleBelved6 @radonjismo_ Ahahahah. Durante il mercato mettevano nomi di calciatori a cazzo, poi andavano al Gu… - zizionice : RT @Toro_News: ??| RUBRICHE Torna “La scossa granata”, la rubrica su #ToroNews a cura di Michelangelo Suigo -

TORINO. Torino - Sassuolo 0 - 1 in una partita della settima giornata di serie A.Inter spietata,: questa la sintesi della gara di San Siro. I granata, nuovamente guidati in panchina da Paro per la polmonite dalla quale Juric non è ancora pienamente guarito, costruiscono tantissime ...Alvarez sorprende tutti e al 93' regala al Sassuolo la vittoria che Alessio Dionisi si augura sia quella della svolta. Una beffa per il Torino che già nel finale aveva perso ...Colpaccio esterno del Sassuolo nel match del sabato sera. Grazie a un colpo di testa di Alvarez al 93' gli emiliani si sono imposti 1-0 in casa del Torino. Per il resto, poche le emozioni regalate dal ...