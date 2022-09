Putin alla frutta: accusa Zelensky di non negoziare (Di sabato 17 settembre 2022) Prima ha invaso l’Ucraina poi ha negato qualsiasi ipotesi di cessate il fuoco, salvo nel caso in cui potesse lui dettare legge e imporre le sue condizioni al Paese che ha aggredito, ora per giunta dichiara che è il governo di Volodymyr Zelensky a non voler negoziare. Putin: “La Russia farà di tutto per porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma Kiev si rifiuta di negoziare” “La Russia farà di tutto per porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma Kiev si rifiuta di negoziare”, dice il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. “Conosco la tua posizione sul conflitto in Ucraina, le tue preoccupazioni che esprimi costantemente”, esordisce Putin. “Faremo di tutto per garantire che tutto questo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 settembre 2022) Prima ha invaso l’Ucraina poi ha negato qualsiasi ipotesi di cessate il fuoco, salvo nel caso in cui potesse lui dettare legge e imporre le sue condizioni al Paese che ha aggredito, ora per giunta dichiara che è il governo di Volodymyra non voler: “La Russia farà di tutto per porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma Kiev si rifiuta di” “La Russia farà di tutto per porre fine al conflitto in Ucraina il prima possibile, ma Kiev si rifiuta di”, dice il presidente russo, Vladimir, in un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. “Conosco la tua posizione sul conflitto in Ucraina, le tue preoccupazioni che esprimi costantemente”, esordisce. “Faremo di tutto per garantire che tutto questo ...

