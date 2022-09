Motomondiale | presentato nuovo format 2023 | novità sprint race in MotoGp | simili a F1

(Di sabato 17 settembre 2022) Aragon, 17 set. (Adnkronos) - E' statoilper i Gp deldel. Lapiù importante è l'introduzione delle garenella, come è stato già fatto in F1 in alcuni Gp, che si terranno il sabato alle 15, mentre le qualifiche Q1 e Q2 si svolgeranno la mattina. Per lain particolare la griglia sarà la stessa delle qualifiche, sarà una gara breve e non influirà per la competizione di domenica. I piloti disputeranno la metà della distanza delle gare vere e proprie, con la metà dei punti in palio. Cancellati inoltre i warm up Moto3 e Moto2.

