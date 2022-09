Moto3, GP Aragon 2022: Izan Guevara scatta in pole position, Dennis Foggia 6° in qualifica (Di sabato 17 settembre 2022) Izan Guevara ha conquistato la pole position del GP di Aragon 2022, tappa del Mondiale Moto3 che va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. L’alfiere della GasGas ha timbrato un eccellente 1:57.868 e domani scatterà al palo. Il leader del campionato, reduce dal terzo posto di Misano, partirà davanti al giapponese Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna, secondo a 95 millesimi) e al connazionale Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo, terzo a 0.169). Dennis Foggia, terzo nel Mondiale a 35 punti di distacco da Guevara, partirà dalla sesta piazzola. Il centauro della Leopard Racing ha accusato 0.495 dalla vetta e sarà alle spalle del compagno di squadra Tatsuki Suzuki (quarto a 0.403) e a John McPhee (quinto a 0.428). Sergio ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022)ha conquistato ladel GP di, tappa del Mondialeche va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. L’alfiere della GasGas ha timbrato un eccellente 1:57.868 e domani scatterà al palo. Il leader del campionato, reduce dal terzo posto di Misano, partirà davanti al giapponese Ayumu Sasaki (Sterilgarda Husqvarna, secondo a 95 millesimi) e al connazionale Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo, terzo a 0.169)., terzo nel Mondiale a 35 punti di distacco da, partirà dalla sesta piazzola. Il centauro della Leopard Racing ha accusato 0.495 dalla vetta e sarà alle spalle del compagno di squadra Tatsuki Suzuki (quarto a 0.403) e a John McPhee (quinto a 0.428). Sergio ...

gponedotcom : Siparietto di finti spegnimenti motore per i giochi di scia in uscita dai box. Migno fuori dalla Q2, problemi tecni… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Aragon 2022 in DIRETTA: Guevara precede Sasaki ed Holgado. Sesto posto per Foggia - #Moto3 #Aragon… - Gazzetta_it : Moto3 Aragon, pole di Izan Guevara su Sasaki. Foggia scatta sesto - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Quarta pole per il pilota del Team @AsparTeam , indietro @garciadols11 -… - motograndprixit : #Moto3 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Quarta pole per il pilota del Team @AsparTeam , indietro @garciadols11… -