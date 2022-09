Moto2 | risultati FP3 GP Aragon 2022 | Alonso Lopez in testa | Arbolino 5° Vietti e Ogura passeranno dal Q1

(Di sabato 17 settembre 2022) Si è appena conclusa la terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio diper lanel segno del pilota spagnolo della CAG Speed Up,, che fa registrare il miglior tempo della sessione e della classifica combinata (con le prove libere di ieri) con 1:52.180. Secondo tempo per Augusto Fernandez (+0.087), terzo Aron Canet (+0.089), seguito da Pedro Acosta (quarto, +0.096) e il migliore degli italiani, Tony(+0.233). Accedono direttamente al Q2 Jake Dixon, Fermin Aldeguer, Joe Roberts, Jorge Navarro, Albert Arenas, Bo Bendsneyder, Somkiat Chantra, Manuel Gonzalez e Filip Salac. Esclusione a sorpresa dai primi quattordici per Ai(quindicesimo) e Celestino(ventiseiesimo, il cui ultimo giro gli era ...

