LIVE MotoGP, GP Aragon 2022 in DIRETTA: Mir comanda la FP3! 6° Quartararo e 14° Bagnaia (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 36 J. MIR 1:47.763 2 72 M. BEZZECCHI +0.192 3 49 F. DI GIANNANTONIO +0.432 4 41 A. ESPARGARO +0.528 5 42 A. RINS +0.537 6 20 F. Quartararo +0.608 7 43 J. MILLER +0.617 8 93 M. MARQUEZ +0.695 9 33 B. BINDER +0.765 10 5 J. ZARCO +0.769 10.20 Bastianini e Bagnaia piuttosto arretrati in 15ma e 16ma posizione. Da capire il lavoro che stanno facendo con gomme usate. 10.18 ATTENZIONE! Caduta di Marc Marquez in curva-7. Nessuna conseguenza per lo spagnolo, con l’iberico che si fa portare ai box rapidamente. Perdita classica di anteriore. 10.17 Mir si porta in vetta con il crono di 1:47.763 a precedere di 0.192 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.22 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 36 J. MIR 1:47.763 2 72 M. BEZZECCHI +0.192 3 49 F. DI GIANNANTONIO +0.432 4 41 A. ESPARGARO +0.528 5 42 A. RINS +0.537 6 20 F.+0.608 7 43 J. MILLER +0.617 8 93 M. MARQUEZ +0.695 9 33 B. BINDER +0.765 10 5 J. ZARCO +0.769 10.20 Bastianini epiuttosto arretrati in 15ma e 16ma posizione. Da capire il lavoro che stanno facendo con gomme usate. 10.18 ATTENZIONE! Caduta di Marc Marquez in curva-7. Nessuna conseguenza per lo spagnolo, con l’iberico che si fa portare ai box rapidamente. Perdita classica di anteriore. 10.17 Mir si porta in vetta con il crono di 1:47.763 a precedere di 0.192 ...

FormulaPassion : #MotoGP: seguite con noi in diretta le PL3 dell'#AragonGP - dianatamantini : LIVE MOTOGP - Ducati vs Quartararo nel venerdì ad Aragon, oggi come sarà? Occhio poi a Marc Marquez... La diretta d… - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Ducati vs Quartararo nel venerdì ad Aragon, oggi come sarà? Occhio poi a Marc Marquez... La diretta d… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: GP Aragon LIVE, segui le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA della #FP3 di Aragon: Bagnaia e Quartararo, la sfida continua. Attenzione a Marc… -